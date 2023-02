Eintracht Francoforte-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli si rituffa in Champions League dopo aver superato il giorne da prima in classifica con 15 punti, una sola sconfitta quando la squadra era già sicura del primato, e una valanga di gol fatti. Il prossimo avversario negli ottavi di finale sarà l'Eintracht Francoforte con prima gara in trasferta per gli azzurri alle 21 di martedì 21 febbraio.

Si affrontano due formazioni in grande forma, Spalletti è primissimo in classifica e viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto. I tedeschi, che sono arrivati a questo punto qualificandosi secondi nel girone del Tottenham di Conte, nel 2023 hanno perso una sola partita e in Bundesliga sono sesti con 38 punti, a meno cinque dalle capoliste Bayern Monaco e Borussia Dortmund e a due lunghezze dal quarto posto occupato dal Friburgo.

Eintracht Francoforte-Napoli: le scelte di Glasner

L'Eintracht dovrebbe schierarsi con la difesa a tre davanti a Trapp, il leader delle retorguardia è il 23enne Ndicka già finito nel mirino delle big europee. A centrocampo l'esperienza di Gotze può essere un valore aggiunto, ma il vero pericolo sarà il giapponese Kamada, già 13 gol in stagione. Gli occhi di tutti saranno però puntati sul centravanti Kolo Muani, vice campione del mondo con la Francia, capace di mettere in rete 15 palloni in 29 partite totali giocate con la maglia del club tedesco.

Eintracht Francoforte-Napoli: le scelte di Spalletti

Pochissimi dubbi per Spalletti che schiererà tutti i titolari, anche coloro che venerdì sera sono stati in campo per quasi tutta la gara nell'ennesimo successo sul campo del Sassuolo. Unico indisponibile è Raspadori, fuori un mese per infortunio, non potrà essere schierato anche Diego Demme che è fuori dalla lista UEFA. Per il resto formazione già fatta con Mario Rui che torna a sinistra e Zielinski di nuovo titolare a centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco intoccabile la coppia Kvaratskhelia-Osimhen, la terza maglia se la giocano come sempre Lozano e Politano con il primo in leggero vantaggio.

Eintracht Francoforte-Napoli, probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francoforte-Napoli in diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per i tifosi del Napoli che potranno vedere la sfida contro l'Eintracht Francoforte gratis in diretta tv su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La partita sarà trasmessa anche da Sky Sport ai canali 201 e 213 e su Sky Go e Now TV.