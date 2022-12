Chi è Emiliano Martinez, l'altro eroe dell'Argentina di Messi

Sì, è il trionfo di Lionel Messi, leader tecnico e caratteriale di questa Argentina capace, 36 anni dopo l'ultima volta, di tornare sul tetto del mondo al termine di una pazzesca finale contro la Francia, ma nel trionfo Albiceleste, un ruolo chiave, lo ha avuto anche Emiliano Martinez. Già, perché il portiere sul quale ha deciso di puntare fortemente Scaloni, oltre ad aver parato il calcio di rigore di Coman nella sequenza finale dei penalty, era stato decisivo anche sul tramonto dei tempi supplementari, opponendosi con i piedi ad un destro a botta sicura di Kolo Muani che avrebbe potuto far prendere alla coppa del mondo la direzione di Parigi. E non a caso Martinez, che oggi milita in Premier League con la maglia dell'Aston Villa, ha ottenuto il premio di miglior portiere dell'intero torneo.

Emiliano Martinez, una carriera da gregario

Eppure, quella di Emiliano Martinez, non è stata propriamente la carriera di un predestinato. Nato a Mar del Plata il 2 settembre 1992, è cresciuto nel settore giovanile dell'Independiente, prima di essere acquistato nel 2010 dall'Arsenal. Qui, però, l'estremo difensore faticherà ad imporsi, tanto che i Gunners, a più riprese, lo gireranno in prestito a giro per l'Inghilterra: prima all'Oxford United nella quarta serie, poi al Rotherham e al Wolverhampton in Championship, in seconda divisione, senza mai trovare particolare continuità d'impiego. Nel 2018/2019 anche l'esperienza in Spagna al Getafe, chiusa però con appena cinque presenze all'attivo. Soltanto l'anno dopo, nella seconda metà della stagione, riusicirà a trovare spazio con continuità in Championship al Reading, sempre in prestito.

Una prima svolta, per la sua carriera, avviene nella stagione 2019/2020, quando, rientrato all'Arsenal, diventa titolare in seguito all'infortunio di Bernd Leno vincendo, da protagonista, la Community Shield ai calci di rigore contro il Liverpool. Le buone prestazioni offerte con i Gunners convincono l'Aston Villa a puntare su di lui, che, nel settembre 2020, ne acquista il cartellino dall'Arsenal per 20 milioni di euro. Qui Martinez può finalmente spiccare il volo, divenendo il numero 1 dei The Villans e conquistando, dopo una lunghissima gavetta, la maglia della Nazionale, con cui debutta il 6 giugno del 2021 nella gara contro il Cile, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Un posto, quello con l'Albiceleste, che Emiliano non lascerà più, trascinando, con le sue parate, l'Argentina alla vittoria della Coppa America nel 2021: fondamentale, in particolare, il suo contributo in semifinale, quando para ben tre rigori su cinque alla Colombia. Poi il Mondiale, le parate ai rigori contro l'Olanda, il miracolo su Kolo Muani, il penalty respinto a Coman. Ed il trionfo, suo e di un intero Paese.