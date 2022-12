Emiliano Martinez, proposta per una statua e per intitolargli uno stadio

Sì, è stato senza ombra di dubbio il Mondiale di Lionel Messi, che con il suo talento e la sua leadership ha guidato l'Argentina sul tetto del mondo, ma nel trionfo dell'Albiceleste in Qatar c'è tanto anche di Emiliano Martinez. Sì, perché l'estremo difensore dell'Aston Villa ha contribuito non poco alla vittoria finale della formazione di Lionel Scaloni: basti ricordare la sua parata in extremis agli ottavi contro l'Australia, quelle ai rigori contro l'Olanda ai quarti e, infine, i miracolosi interventi nella finalissima con la Francia. Un rendimento super che ha permesso a Martinez di aggiudicarsi il premio di miglior portiere del torneo e che, adesso, potrebbe portare alla realizzazione di una statua in suo nome e, addirittura, all'intitolazione di uno stadio.

Secondo quanto riportato da TYC, il consigliere filogovernativo Fernando Muro avrebbe infatti proposto di realizzare una statua in bronzo raffigurante il portiere da collocare a Mar del Plata, sua città d'origine. Ci sarebbe tuttavia da superare un ostacolo, relativo ad un'ordinanza che vieta di costruire statue per persone ancora in vita e collocarle in luoghi pubblici. A Martinez, inoltre, potrebbe essere dedicato lo stadio cittadino, con i consiglieri del Frente de Todos che hanno già presentato una proposta per rimodernare il José Maria Minella, conservando il nome per una tribuna, e ribattezzare la struttura Dibu Martinez. In piedi anche l'idea di dedicare al neo campione del mondo il Polideportivo de Colinas de Peralta Ramos, dove il portiere ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio.

Insomma, Martinez, finito al centro delle polemiche per il gesto osceno durante la cerimonia di premiazione in Qatar e per lo sfottò nei confronti di Mbappé nel corso dei festeggiamenti in patria, in Argentina è ormai un vero e proprio eroe.