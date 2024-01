Difensore nel club, punta in Nazionale: la storia di Emilio Nsue, bomber della Coppa d'Africa

Un terzino schierato da punta nella serie C spagnola come attuale capocannoniere con cinque gol in tre partite. Diamo il più cordiale benvenuto alla Coppa d’Africa 2024 delle sorprese, dove capita di vedere anche questo, dopo aver assistito al flop dell’Algeria – estromessa dopo la sconfitta contro la Mauritania – e del Ghana, alle difficoltà di Egitto (che ha recuperato al ‘97 con un rigore di Salah lo svantaggio di 2-1 nella gara inaugurale contro il Mozambico) e Camerun – che ha ribaltato nel recupero l’1-2 contro il Gambia – ed al tracollo dei padroni di casa della Costa d’Avorio umiliati davanti ai tifosi dalla Guinea Equatoriale. Ovvero la squadra che ha chiuso il gruppo A in testa, imbattuta, e con il miglior bottino di reti segnate, grazie all’apporto di Emilio Nsue, il cui vissuto calcistico è meritevole di approfondimento.

Se infatti la Guinea Equatoriale (alla sua quarta partecipazione della storia, dopo i quarti di finale nel 2012 e nel 2021 ed il quarto posto nel 2015 da nazione ospitante) si è conquistata nel girone eliminatorio l’etichetta di “underdog”, il suo principale riferimento offensivo ne è divenuto l’eroe, con la tripletta alla Guinea Bissau e l’uno-due rifilato agli ivoriani padroni di casa. Tutto più o meno normale, se non fosse che la carriera che Nsue si è ritagliato in Europa lo ha visto quasi esclusivamente stazionare tra la difesa ed il centrocampo, perlopiù nella parte destra del campo, e la sua attuale collocazione è la Primera Federación iberica, l’equivalente della nostra LegaPro. Scenario alquanto sorprendente, se si considerano i “picchi” qualitativi offerti da alcune delle punte in campo nella competizione.

La carriera del 35enne jolly della compagine africana è comunque rispettabile: più di cento presenze nella Liga spagnola con il Mallorca (città che gli ha dato i natali) ed altrettante nella B britannica con le casacche di Middlesbrough e Birmingham, ma la stragrande maggioranza delle volte con compiti più votati a difendere che non a graffiare. Poi c’è la nazionale, ed il discorso cambia: dopo la trafila nelle selezioni giovanili iberiche (50 gettoni tra l’Under 16 e l’Under 21 con cui ha vinto Euro 2011), sceglie di rappresentare la Guinea Equatoriale. Il ct di allora Andoni Goikoetxea (sì, proprio lui: quello soprannominato “il macellaio di Bilbao” e famoso per aver devastato la caviglia di Maradona quando “el pibe de oro” era nella Liga in forza al Barcellona) non se lo fa scappare e lo convoca, piazzandolo là davanti, con un compito chiaro: segnare reti, non evitarle. Detto, fatto: tripletta contro Capo Verde all’esordio, nel match per le qualificazioni mondiali.

Da lì, perlomeno in nazionale, non si sposta più tranne alcune eccezioni, ed al braccio gli viene anche messa la fascia di capitano. Poi la sua vita calcistica in Europa prosegue: esperienze a Cipro, in Bosnia Erzegovina, quindi il rientro nella natia Spagna. Dove adesso, nell’Intercity – formazione di Alicante che milita nei semiprofessionisti del Girone II di Primera Federación, stazionando a metà classifica – è stato messo a guidare l’attacco ed è a quota sette reti in quindici gare. La Guinea Equatoriale sogna di proseguire a sgambettare le favorite, Emilio Nsue invece di continuare a segnare, come peraltro aveva già fatto nelle qualificazioni mondiali di novembre purgando Namibia e Liberia (battute 1-0 con due sue reti). Ed il calcio africano, ancora una volta, non smette di sorprendere. Ed a raccontare le storie degli “underdog” eroi (quasi) per caso.