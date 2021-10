Empoli-Atalanta 1-4, ciclone nerazzurro al Castellani

Vittoria meritata per l'Atalanta che segna quattro reti al Castellani grazie alla doppietta di Ilicic (con un rigore sbagliato) e due assist di un positivo Pasalic. Uno sfortunato autogol di Viti e la rete finale di Zapata chiudono il tabellino. Nerazzurri al quinto posto con la Lazio (14 punti), toscani fermi a centro classifica con nove punti.

La partita la sblocca uno scatenato Josip Ili?i? dopo 11'. Lo sloveno mette Pasalic davanti alla porta, l'ex Chelsea ricambia il piacere servendogli un pallone da spingere in rete. Prima della mezzora, il talento dell'est firma la sua doppietta e indirizza la partita: al 26' Ili?i? scambia con Muriel, poi scaglia un sinistro a giro dal limiteche si infila sul palo lontano con Vicario che non puó nulla.

L'Empoli ha un sussulto d'orgoglio con Federico Di Francesco. Lancio perfetto di Stulac, stop di petto della punta figlia d'arte e destro ad incrociare imprendibile per Musso. Alla mezzora i giochi sembrano riaprirsi.

In apertura di ripresa, però, arriva l'autorete di Mattia Viti a chiudere i giochi in anticipo. Al 4', cross di Koopmeiners, Pasalic di testa cerca Zapata ma il colombiano é anticipato dal difensore: Vicario, in contro tempo, non riesce ad evitare lo sfortunato autogol.

Nel finale la rete di Duván Zapata in contropiede: Pasalic davanti a Vicario serve il colombiano che, in scivolata, insacca il poker della Dea.

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (42’ Tonelli), Viti, Marchizza (37’ st Parisi); Zurkowski (16’ st Bajrami), Stulac, Haas (1’ st Bandinelli); Di Francesco (16’ st Cutrone), Henderson; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (39’ Freuler), Demiral, Palomino; Zappacosta (45’ st Pezzella), De Roon, Koopmeiners (23’ st Lovato), Maehle; Pasalic; Ilicic (23’ st Malinovski), Muriel (1’ st Zapata). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Serra

Marcatori: 11’ Ilicic (A.), 26’ Ilicic (A.), 30’ Di Francesco (E.), 4’ st Viti (E.) aut., 43’ st Zapata (A.)

Ammoniti: Marchizza, Stulac, Bandinelli (E.), Freuler, Palomino (A)