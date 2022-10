Empoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il lunch match della prossima giornata di campionato in Serie A sarà tra Empoli e Atalanta. I toscani viaggiano a metà classifica ma hanno bisogno di punti per continuare il proprio cammino in piena tranquillità. Posta in palio alta per la Dea che deve rialzarsi suibito dopo il ko con la Lazio di domenica scorsa per rimanere nelle zone altissime della classifica.

Empoli-Atalanta: le scelte di Zanetti

I toscani confermano l'ormai solito 4-3-1-2 e hanno problemi in difesa dove toccherà ancora a De Windt insieme a Luperto visto le assenze di Ismajli e Tonelli. Zanetti dovrebbe aver sciolto il dubbio del trequartista con Baldanzi schierato al posto di Pjaca e Bjarami. Confermata la coppia d'attacco con Satriano e Destro, mentre Lammers partirà dalla panchina.

Empoli-Atalanta: le scelte di Gasperini

Gasperini arriva alla sfida senza De Roon infortunato ma rcupera sia Toloi che Djimsiti e potrebbe anche ritrovare dal primo minuto Musso. In mediana dovrebbe giocare Scalvini con Koopmeiners mentre sugli esterni viaggiano verso la conferma Hatboer e Soppy. In attacco nonostante Zapata sia ormai recuperato, partirà dall'inizio Hojlund con Lookman, scelta dovita anche per la squalifica di Muriel. Dubbi invece sl trequartista con Ederson che sembra essere in vantaggio su Pasalic e Malinovskyi.

Empoli-Atalanta, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Højlund.

Empoli-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Castellani sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. La piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A farà vedere le immagini sia sul proprio sito ufficiale che sulla App. Per quello che riguarda Sky i canali dedicati alla sfida saranno Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi saranno i commentatori di DAZN, mentre su Sky la gara sarà raccontata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.