Empoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Empoli, rinato dopo la cura Andreazzoli, sfida l'Atalanta al Castellani lunedì alle 18,30. I toscani sono reduci dalla vittoria nel derby con la Fiorentina che ha permesso per la prima volta di uscire dalla zona retrocessione. E' la seconda vittoria da quando è stato cambiato il tecnico, il vento sembra essere cambiato ma adesso di fronte ci sarà la Dea di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco è sesto e potrebbe approfittare dei tanti big match della giornata per volare in zona Champions League. Lo sfortunato pareggio di Graz potrebbe stimolare ancora di più il gruppo a prendersi il secondo successo in campionato dopo quello sul Genoa.

Empoli-Atalanta, le scelte di Andreazzoli

L'unico assente per i toscani sarà Pezzella, per il resto tutti a disposizione e formazione che sarà molto simile a quella che ha strappato i tre punti a Firenze. Il grande dubbio della vigilia è chi si prenderà la terza maglia nel tridente, Caputo e Cambiaghi sembrano essere certi della presenza in campo, l'ultimo tassello verrò scelto tra Baldanzi, favorito, e Cancellieri.

Empoli-Atalanta, le scelte di Gasperini

Pochi problemi di infermeria anche per Gasperini che non avrò a disposizione il solo Tourè. Tanti i cambi rispetto all'Europa League, Muriel torna in panchina, al suo posto Scamacca con Lookman spalla offensiva. Nel ruolo di trequartista Koopmeiners sembra in vantaggio rispetto a De Ketelaere, possibile turno di riposo a destra per Zappacosta con Holm che si scalda per la maglia da titolare.

Empoli-Atalanta, le probabili formazioni

Empoli (4-3-3) Berisha, Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi



Atalanta (3-4-1-2) Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere

Empoli-Atalanta in diretta tv e streaming

L'unico modo per vedere Empoli-Atalanta lunedì alle 18,30 sarà accedere previa abbonamento alla piattaforma DAZN che trasmetterà le immagini in streaming su App e sito ufficiale. La tlelcronaca sarà di Federico Zanon con Fabio Bazzani al commento tecnico.