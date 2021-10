Empoli-Atalanta: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte il campionato con la sopresa Empoli, decimo posto con nove punti, che proverà a strappare un risultato positivo anche contro l'Atalanta dopo aver fermato la striscia negativa di tre sconfitte di fila vincendo 4-2 con il Bologna. La Dea dal canto suo è reduce dal pari di San Siro con l’Inter e dal ko interno con il Milan che gli ha fatto perdere contatto con il treno di testa. Gli uomini di Gasperini sono infatti ottavi con 11 punti.

Empoli-Atalanta: le scelte di Andreazzoli

La vigilia dei toscani è trascorsa senza troppi problemi. Andreazzoli deve rinunciare solamente a Damiani e Furlan, infortunati, mentre ha confermato che sia Ricci che Pinamonti saranno della gara dopo aver risolto i rispettivi problemi fisici. Così nel 4-3-1-2 ormai diventato un classico per i toscani ci sono pochi dubbi. Davanti a Vicario non dovrebbe cambiare nulla, mentre in mezzo al campo Stulac potrebbe avere al suo fianco Zurkowski e Haas in leggero vantaggio su Ricci e Bandinelli. In attacco sarà Di Francesco a fare coppia con Pinamonti con Cutrone pronto a entrare dalla panchina.

Empoli-Atalanta: le scelte di Gasperini

Tanti i problemi in casa Atalanta con Gasperini che deve rinunciare a Hateboer, Djimsiti, Gosens e Pessina tutti alle prese con lunghi stop. La formazione di Empoli in più deve tenere conto dell’impegno di mercoledì in Champions League contro il Manchester United, così davanti a Musso ci saranno Demiral e Palomino, con Toloi e Lovato in ballottaggio, l’azzurro è recuperato. Il centrocampo non ha molte alternative così al centro giocheranno De Roon e Freuler e sugli esterni ci saranno Maehle e Zappacosta. Il tridente vedrà Pasalic prendere il posto di Pessina e Muriel tornare titolare dopo oltre un mese di stop.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

I ventidue in campo per Empolia-Atalanta dovrebbero essere questi

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

Dove vedere Empoli-Atalanta in diretta streaming e tv

La sfida del Castellani sarà in esclusiva in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che trasmette tramite la sua app su smart tv, smartphone, pc, tablet e anche sulle consolle XBOX e Palyastation. A commentare la gara sarà il giornalista Edoardo Testoni insieme all’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo.