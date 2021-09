Empoli-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streamig

L’Empoli per dare seguito alla vittoria contro il Cagliari in trasferta e trovare i primi punti stagionali al Castellani, il Bologna per rialzarsi dopo un periodo abbastanza complicato con il pesante ko con l’Inter e il pareggio interno con il Genoa. Questi gli obiettivi delle due squadre che si affrontano oggi alle 15 al Castellani

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

Andreazzoli deve rinunciare a Fiamozzi e Tonelli per infortunio, si continua sulla strada del 4-3-1-2 con Bjarami che dovrebbe riprendere posto alle spalle di Mancuso e Pinamonti. Il regista sarà Stulac con Ricci, più di Haas, sul suo fianco dentro e Henderson a sinistra. La difesa vedrà Ismajli centrale insieme a Romagnoli, favorito su Luperto, mentre Marchizza e Stojanovic proteggerannno gli esterni.

Qualche ballottaggio ancora aperto anche per Sinisa Mihajlovic. In attacco possibile panchna per Barrow con il tridente alle spalle di Aranutovic che dovrebbe essere formato da Soriano, Sansone e Orsolini, insidiato da Skov Olsen. In mediana, ancora acciaccato Schouten, giocheranno Svanberg e Dominguez, per quello che riguarda la retroguardia Dijks favorito su Hickey a sinistra. Di seguito lo schema con le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Henderson; Bajrami, Mancuso; Pinamonti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Dove vedere Empoli-Bologna in diretta streaming e in tv

La diretta della gara è affidata in esclusiva a DAZN che come sempre trasmetterà la partita tramite app, visibile su pc, tablet, smartphone, Playstation, Xbox e smart tv. Per lo streaming è accessibile anche il sito ufficiale della piattaforma, ricordiamo che il servizio è a pagamento. In cabina di commento ci saranno il giornalista Dario Mastroianni e l’ex bombere Stean Schwoch.