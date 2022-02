Empoli - Cagliari 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna, l'Empoli replica al Castellani contro il Cagliari, con Pavoletti che nel finale ha risposto alla rete nel primo tempo di Pinamonti. Continua quindi a rimanere indigesto lo stadio Castellani agli azzurri, che in ogni caso ottengono un punto utile sia per fare un passettino in avanti in classifica, sia per mantenere a distanza proprio i sardi nella corsa salvezza. Per la formazione di Andreazzoli per raggiungere al più presto la tranquillità però urge ritrovare la vittoria in campionato, che manca dall'impresa di Napoli, quando l'Empoli vinse di misura al Diego Armando Maradona, il 12 dicembre 2021.

Il tabellino

RETI: 37′ Pinamonti, 83′ Pavoletti

AMMONITI: 1′ Stojanovic, 40′ Joao Pedro, 71′ Marin

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski (88′ Verre), Asllani, Bandinelli (75′ Benassi); Bajrami (88′ Ismajli); Cutrone (65′ Henderson), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Di Francesco, La Mantia, Fiammozzi, Cacace, Tonelli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (26′ Altare), Obert (58′ Ceppitelli); Bellanova (79′ Keita Baldè), Grassi, Marin (79′ Pavoletti), Dalbert, Lykogiannis (58′ Baselli); Pereiro, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Carboni, Zappa; Kourfalidis; Gagliano. Allenatore: Walter Mazzarri.

