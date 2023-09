Empoli, i possibili sostituti di Zanetti

I sette gol di Roma hanno certificato la caduta libera dell'Empoli, ultimo in Serie A con 0 punti, quattro sconfitte con 12 gol passivo e nemmeno uno all'attivo. Una crisi iniziata già ad agosto con la sconfitta in Coppa Italia 2-1 in casa contro il Cittadella, formazione di Serie B. I toscani sul mercato si sono indeboliti dopo le cessioni di Vicario e Parisi, non sembrano aver trovato i sostituti all'altezza e nel caso del portiere sono stati anche sfortunati visto che Caprile, nuovo titolare designato si è subito infortunato e starà fuori per circa due mesi.

Zanetti a forte rischio esonero

Sulla graticola è finito il tecnico Zanetti che dopo l'ottima stagione dell'anno scorso, con salvezza conquistata con ampio anticipo e tanti giovani lanciati, ora sembra aver perso il tocco magico. Le quattro sconfitte di fila sono un grosso problema, ma a far dubitare i dirigenti toscani sono soprattutto le prestazioni in campo. Così ieri sera nel post gara il DS Accardi ha ammesso che ci sono delle riflessioni in corsa che stanno continuando in queste ore e potrebbe portare al cambio di allenatore.

I possibili nuovi allenatore dell'Empoli

In attesa della decisione si scaldano già i primi nomi per la panchina dell'Empoli. In pole position ci sarebbero Luca Gotti, l'anno scorso a Spezia dopo l'avventura con l'Udinese, e Leonardo Semplice, che prese il posto proprio di Gotti nell'ultimo periodo sulla panchina dei liguri, stagione conclusa con la retrocessione dopo lo spareggio con il Verona e l'addio del tecnico alla panchina delle Aquile.

Il terzo nome è quello di Davide Nicola, esperto in salvezze miracoloso che ha lasciato la Salernitana l'annata scorsa dopo un lungo tira e molla con il presidente Iervolino. Tre uomini in lista per diventare il nuovo allenatore dell'Empoli, prima però dovrà essere deciso il futuro di Zanetti. A loro si sono aggiunti nelle ultime ore anche Nicolato, Giampaolo e Andreazzoli che però sembrano essere leggermente indietro nella corsa.