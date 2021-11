Empoli - Fiorentina 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Un sabato che i tifosi dell'Empoli non dimenticheranno per parecchio tempo. Ad aggiudicarsi il derby al Castellani è un grande Empoli, che in rimonta batte per 2-1 la Fiorentina. I viola hanno, che hanno avuto in mano la partita per gran parte dei novanta minuti, sono caduti nella parte finale del match. A portare in avanti la squadra di Italiano è stato il solito gol di Vlahovic al 56' su assist di Callejon, ma a vantaggio ottenuto i gigliati hanno la colpa di rilassarsi troppo, concedendo spazio all'Empoli, bravo a rimanere in partita. Così facendo gli azzurri, trascinati da una grande prestazione del subentrato Bajrami, trovano prima il pareggio con Bandinelli e poi il clamoroso 2-1 all'89' con Pinamonti.

Tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonell, Luperto, Parisi (27' st Marchizza); Zurkowski (44' pt Haas), Ricci, Henderson (13' st Bandinelli), Di Francesco (27' st La Mantia); Cutrone (13' st Bajrami), Pinamonti. A disp.: Ujkani, Ismajili, Romagnoli, Fiamozzi, Viti, Stulac, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33' st Maleh), Torreira 7 (40' st Amrabat), Duncan (1' st Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Saponara (13' st N. Gonzalez). A disp.: Rosati, Cerofolini, Frison, Igor, Venuti, Terzic, Munteanu, Sottil. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 12' st Vlahovic (F), 42' st Bandinelli (E), 45' st Pinamonti (E).

Ammoniti: Tonelli (E), Torreira (F).

Empoli - Fiorentina 2-1: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Empoli - Fiorentina 2-1 giocata sabato 27 novembre sono disponibili su Sky Sport