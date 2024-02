Empoli-Fiorentina: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Forte di otto punti accumulati nelle ultime quattro gare (vittorie con Monza e Salernitana, pari con Juventus e Genoa), l’Empoli prende la rincorsa per un finale di febbraio decisivo, in considerazione degli scontri diretti ravvicinati con Sassuolo e Cagliari. Per la squadra azzurra c’è prima il derby toscano con la Fiorentina, che nelle trasferte di Serie A sta oltremodo faticando – sconfitta nelle ultime tre gare esterne, l’ultima mercoledì nel recupero di Bologna – ed ha perso contatto con la zona Europa. Per i padroni di casa, la permanenza nella categoria passerà anche da una maggiore efficacia davanti al proprio pubblico: nell’attuale torneo, solo la Salernitana ha ottenuto meno punti – sette – negli incontri interni rispetto all’Empoli, che ne ha totalizzati due in più; quella azzurra inoltre è la formazione con meno gol segnati in incontri casalinghi nel torneo in corso, appena otto. Per i viola c’è invece da invertire sia il trend negativo lontano dal “Franchi”, che la recente tradizione sfavorevole in questo derby: negli ultimi sei incroci i gigliati hanno vinto solo una volta (di misura, fuori casa, ad aprile 2022) pareggiando due volte ed incassando tre k.o. compreso quello della gara d’andata.

Empoli-Fiorentina, le scelte di Nicola

Oltre ad Ebuhei ancora fuori causa, nell’elenco di chi salterà il derby c’è anche Caputo che non ha smaltito il fastidio alla caviglia. Rientra invece dopo la squalifica Walukiewicz, che riprenderà il posto davanti a Caprile nella retroguardia che si completerà con Ismajili e Luperto. Tra i recuperati c’è Marin, ma la sensazione è che nel pacchetto di mischia saranno inseriti dal 1’ Maleh e Grassi, mentre sui binari laterali correranno Gyasi e Cacace. In avanti Cerri resta favorito su Niang, supportato sulla trequarti da Cambiaghi e Zurkowski. Tra le opzioni contemplabili, c’è anche quella di Bereszynski, il quale potrebbe trovare spazio sia sul versante di destra che in posizione arretrata come braccetto nella retroguardia a tre.

Empoli-Fiorentina, le scelte di Italiano

Un dubbio per reparto per l’allenatore viola, a partire dalla difesa dove Biraghi potrebbe rifiatare e lasciare il posto di esterno basso a sinistra a Parisi, mentre sull’altro versante Faraoni è avanti su Kayode. A governare la retroguardia, al centro, Martinez Quarta e Ranieri con la momentanea bocciatura di Milenkovic. A centrocampo le perplessità sono legate alle condizioni di Arthur: in caso di forfait, sarà Maxime Lopez a far coppia con Duncan. In avanti si profila la soluzione con Beltran trequartista e Belotti di punta, con Ikoné e Nico Gonzalez esterni offensivi ed il secondo pronto a staffettare con Sottil. Ma Italiano potrebbe anche puntare sull’argentino come riferimento offensivo centrale e mettere alle sue spalle il vincente del ballottaggio tra Barak e Bonaventura.

Empoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Walukiewicz, Ismajli, Luperto, Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace, Cambiaghi, Zurkowski, Cerri. All. Nicola

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Ranieri, M. Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné, Belotti. All. Italiano

Empoli-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Fiorentina, in programma domenica 18 febbraio alle ore 15 allo stadio “Carlo Castellani-Computer Gross Arena” di Empoli, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.