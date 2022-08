Empoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Estromesso dalla Coppa Italia per mano della Spal e superato di misura dallo Spezia nell’esordio in campionato di domenica scorsa, l’Empoli approccia al derby di Toscana con l’intenzione di cancellare lo zero dalla classifica e schivare il record negativo detenuto da Martusciello nel 2016, che alla guida degli azzurri fu sconfitto nei primi due turni da Samp ed Udinese. Ben diverso il cammino con cui la squadra gigliata si presenta al “Carlo Castellani”: al sofferto 3-2 di domenica scorsa contro la Cremonese ha fatto seguito il 2-1 al Twente nella prima assoluta in Europa, primo dei due confronti che mette in palio l’accesso al tabellone principale di Conference. Trenta i precedenti tra Empoli e Fiorentina esaminando Serie A e Coppa Italia: 16 vittorie per i viola, 7 per gli azzurri e sette pareggi. In tempi recenti, le ultime quattro gare sono sempre state vinte dalla squadra di casa (2-2 il bilancio). Nei primi due incroci della storia di Coppa Italia e Serie A fu invece solo l’Empoli a festeggiare: correva l’anno 1986, a maggio arrivò il 3-2 nell’andata dei quarti di Coppa ed a novembre l’1-0 di Ekström che sigillò il derby.

Empoli- Fiorentina, le scelte di Zanetti

Alcuni dubbi da sciogliere per il tecnico dei padroni di casa, che dovrebbe ripartire con Vicario tra i pali protetto da una difesa a quattro che contempla Stojanovic e Parisi sugli esterni, e la coppia centrale composta da Luperto ed Ismajli, in vantaggio nel ballottaggio con De Winter rientrato dalla squalifica. In mediana Marin nelle vesti di regista coadiuvato dai compagni di reparto Bandinelli ed Haas, con Bandinelli come alternativa. Bajrami agirà tra le linee, per innescare il tandem di attacco utilizzato a La Spezia che dovrebbe prevedere Lammers e Destro, sebbene non sia da escludere l’utilizzo – anche a gara in corso - di Cambiaghi e Satriano, i quali restano in corsa per una maglia da titolare.

Empoli- Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore della formazione viola disegnerà l’undici titolare in considerazione dell’impegno infrasettimanale in Olanda, per il ritorno di Conference League. In porta probabile il ritorno di Gollini, mentre in difesa sulla destra dovrebbe scoccare l’ora di Dodô, a caccia dell’esordio da titolare. Milenkovic e Quarta formeranno la coppia centrale (Igor tornerà in gruppo da lunedì), con Biraghi a sinistra che potrebbe rifiatare lasciando spazio a Terzic. A centrocampo Bonaventura ha superato l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori giovedì con il Twente e dovrebbe essere della partita, con la conferma di Amrabat ed uno tra Mandragora e Duncan a completare il reparto nell’ottica di un turno di riposo concesso a Maleh. In avanti si fa strada il rientro di Jovic dal 1’. mentre sugli esterni Gonzalez e Sottil potrebbero essere risparmiati per la sfida europea, con Ikoné e Kouame pronti a subentrare con Saponara come alternativa.

Empoli- Fiorentina, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi, Haas, Henderson, Marin, Bajrami, Destro, Lammers. All. Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Jovic, N. Gonzalez. All. Italiano

Empoli- Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.