Empoli, come giocherà con Andreazzoli: la probabile formazione

Il disastroso avvio di stagione, con quattro sconfitte in altrettante gare senza gol all'attivo e con ben 12 reti subite, è costato caro a Paolo Zanetti. Il tecnico, infatti, è stato esonerato dopo il 7-0 incassato contro la Roma, con il club che al suo posto ha richiamato in panchina Aurelio Andreazzoli, già alla guida dei toscani prima tra il 2017 ed il 2019 e poi nella stagione 2021/2022. All'ex allenatore, tra le altre, di Roma, Genoa e Ternana spetterà il compito di cercare di guidare gli azzurri verso quella che, ad oggi, si preannuncia una complicata salvezza.

Empoli, come giocherà con Andreazzoli

Andreazzoli, dal punto di vista tattico, ripartirà dal 4-3-1-2, modulo utilizzato con continuità negli ultimi anni dall'Empoli. Tra i pali, in attesa del rientro di Caprile, ci sarà spazio per Berisha, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Luperto ed uno tra Ismajli e Walukiewicz. Ballottaggi serrati sulle corsie esterne, dove Bereszynski e Pezzella sembrano al momento in leggero vantaggio su Ebuhei e Cacace. In mezzo al campo Marin in cabina di regia, con Fazzini e Bastoni (ma occhio anche a Maleh) ai suoi lati. Meno dubbi nel reparto offensivo, dove Baldanzi dovrebbe essere preferito a Kovalenko per agire alle spalle del tandem formato da Caputo e Cambiaghi, oggi più avanti di Destro, Cancellieri e Maldini nelle gerarchie.

Empoli, la probabile formazione con Andreazzoli

Questa la probabile formazione dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli:

4-3-1-2: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.