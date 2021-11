Empoli - Genoa 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Genoa per oltre 60 minuti controlla la gara dopo il goal su rigore di Criscito, poi viene ribaltato dall'Empoli che in dieci minuti si porta avanti trascinato dal neo entrato Zurkovski che prima serve l'assist per il goal di Di Francesco e poi mette la freccia con un gran tiro dalla distanza. I ragazzi di Ballardini rimangono in piedi sul quadrato e alla fine acciuffano il pareggio grazie al giovane Bianchi, che fissa il 2-2. Un pari che serve poco ai rossoblu e potrebbe non bastare per salvare la panchina di Ballardini. La società oggi potrebbe esonerarlo: si scalda Shevchenko.

Il tabellino

Marcatori: 13’ p.t. Criscito rig. (G), 17’ s.t. Di Francesco (E), 26’ s.t. Zurkowski (E), 44’ s.t. Bianchi (G).



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi (34’ s.t. Ismailj), Viti, Tonelli, Marchizza (14’ s.t. Parisi); Haas (14’ s.t. Zurkowski), Stulac (14’ s.t. Ricci), Bandinelli (1’ s.t. Cutrone); Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli.



Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi (30’ s.t. Ghiglione), Badelj, Rovella (24’ s.t. Behrami), Sturaro (24’ s.t. Kallon), Cambiaso (33’ s.t. Melegoni); Galdames (30’ s.t. Bianchi), Caicedo. All. Ballardini.



Arbitro: Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 27’ p.t. Rovella (G), 19’ s.t. Sturaro (G), 29’ s.t. Masiello (G), 38’ s.t. Vasquez.