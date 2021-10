Empoli-Inter 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Dopo il pari casalingo contro la Juventus, l'Inter torna alla vittoria esterna sul campo dell'Empoli: D'Ambrosio e Dimarco difensori goleador in una setata di "riposo" di Dzeko e compagni in attacco. Annullate anche due reti all'Inter: a Gagliardini (al Var) e Sensi. Toscani rimasti in dieci per il fallaccio di Ricci a Barella. La squadra di Inzaghi (squalificato, ieri in panchina c'era Farris) resta in scia della coppia di testa Milan-Napoli. I toscani mai veramente pericolosi duranta la partita, ma ancora in una posizione tranquilla di classifica.

Articolo su Milano Today

Il tabellino

RETI: 34′ D’Ambrosio, 66′ Dimarco.

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic (20 Fiamozzi 82'), 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski (23 Asllani 68'), 28 Ricci, 25 Bandinelli (8 Henderson 68'); 10 Bajrami (32 Haas 57'); 9 Cutrone (7 Mancuso 68'), 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 5 Stulac, 19 La Mantia, 26 Tonelli, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij (11 Kolarov 80'), 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic (8 Vecino 72'), 5 Gagliardini (12 Sensi 84'), 32 Dimarco; 7 Sanchez (19 Correa 72'), 10 Lautaro (9 Dzeko 84').

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

AMMONIZIONI: 24′ De Vrij (I), 28′ Luperto (E).

ESPULSIONI: 52′ Ricci (E).

Empoli - Inter 0-2: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Empoli - Inter 0-2 giocata mercoledì 27 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn a questo link: https://www.youtube.com/results?search_query=dazn