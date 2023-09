Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pokerissimo. L'Inter, reduce dal pareggio esterno in Champions League contro la Real Sociedad, vuole allungare la sua striscia positiva in campionato fatta fin qui solo di vittorie andando alla ricerca di altri tre punti nella sfida sul campo dell'Empoli, in programma domenica 24 settembre alle 12.30 e valevole per la quinta giornata di serie A. Un match sulla carta agevole, dato che i toscani sono ancora fermi a quota 0 in classifica. L'arrivo in panchina di Andreazzoli, subentrato al posto dell'esonerato Zanetti, potrebbe tuttavia dare una scossa agli azzurri.

Empoli-Inter, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, per il suo nuovo debutto sulla panchina dell'Empoli (il tecnico è stato già alla guida dei toscani dal 2017 al 2019 e poi nella stagione 2021/2022), si affiderà al 4-3-1-2, con Baldanzi ad agire alle spalle del tandem offensivo formato da Caputo e Cambiaghi. In mezzo al campo Marin in cabina di regia, con Fazzini e Maleh ai suoi lati. In difesa Ismajli è in vantaggio su Walukiewicz per comporre la coppia centrale con Luperto, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Bereszynski e Pezzella. Tra i pali Berisha.

Empoli-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, recupera Calhanoglu, che dovrebbe riprendersi il posto in cabina di regia. Insieme a lui, a centrocampo, Mkhitaryan e Frattesi, con Barella verso un turno di riposo. Possibile panchina anche per Dumfries, con Darmian pronto a ricoprire il ruolo di esterno destro. A sinistra, dopo l'iniziale panchina in Champions League, si rivedrà invece dal primo minuto Dimarco. In attacco Thuram ad affiancare Lautaro Martinez, mentre la linea difensiva sarà formata da Pavard, De Vrij e Acerbi.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Empoli-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Inter, in programma domenica 24 settembre alle 12.30 allo stadio Castellani e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.