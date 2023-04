Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'euforia per la qualificazione alla semifinale di Champions League, dove i nerazzurri affronteranno il Milan in un infuocato derby, è ancora alta, ma l'Inter, adesso, è chiamata a tornare a concentrarsi sul campionato. Barella e compagni, reduci da appena un punto conquistato nelle ultime cinque gare, hanno infatti un assoluto bisogno di cambiare marcia per sperare ancora nel quarto posto, a partire dalla partita di Empoli, in programma domenica 23 aprile e valevole per la 31esima giornata del campionto di serie A. La formazione di Simone Inzaghi, con la restituzione dei 15 punti alla Juventus, è scivolata in sesta posizione, a -5 dal quarto posto adesso occupato dalla Roma. Situazione di classifica invece abbastanza tranquilla per i toscani, che viaggiano con un rassicurante +9 sulla zona retrocessione.

Empoli-Inter, le scelte di Zanetti

Zanetti, per il match contro l'Inter, sarà privo di Vicario, De Winter ed Akpa Apro, mentre ancora in dubbio è Ismajli. Se l'albanese dovesse farcela, toccherà a lui comporre la coppia centrale difensiva con Luperto nel 4-3-1-2 toscano, altrimenti spazio per Walukiewicz. I terzini saranno Ebuehi e Parisi, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Fazzini, Marin e Bandinelli. Sulla trequarti Baldanzi, mentre in attacco Piccoli e Cambiaghi si contendono una maglia per affiancare Caputo.

Empoli-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida di Empoli, dovrà fare a meno di Skriniar, per il quale la stagione, dopo l'intervento chirurgico alla schiena, potrebbe essere già finita. Probabile che il tecnico possa fare un po' di turnover, affidandosi in attacco alla coppia formata da Lukaku e Correa. A centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto Calhanoglu, pronto a far rifiatare Brozovic. Insieme al turco Barella e Mkhitaryan, con Dumfries e Gosens sulle corsie esterne. In difesa possibile chance per D'Ambrosio insieme ad Acerbi e Bastoni.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Empoli-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Empoli-Inter, in programma domenica 23 aprile alle 12.30 allo stadio Castellani e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.