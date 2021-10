Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter che mercoledì 27 ottobre, alle 20.45, farà visita all'Empoli nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, nelle ultime due uscite, hanno infatti raccolto solamente un punto (sconfitta con la Lazio, pareggio con la Juventus), scivolando a -7 dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan. Per la formazione di Simone Inzaghi, quindi, vietato fallire contro i toscani, che si presenteranno però alla sfida galvanizzati dal blitz esterno sul campo della Salernitana. Gli azzurri, in questa prima fase di stagione, stanno andando oltre quelle che erano le aspettative iniziali, vantando già un rassicurante +6 sulla zona retrocessione, al momento occupata da Genoa, Cagliari e Salernitana.

Empoli-Inter, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, privo di Romagnoli, Di Francesco e Furlan, si affiderà al 4-3-2-1, con Pinamonti in vantaggio su Cutrone per una maglia al centro dell'attacco. Sulla trequarti spazio per Bajrami ed Henderson, mentre in mezzo al campo non dovrebbero esserci sorprese, con Haas, Ricci e Bandinelli verso la riconferma. In difesa Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza a protezione del portiere Vicario. L'alternativa è il 4-3-1-2, con l'inserimento di Cutrone al fianco di Pinamonti.

Empoli-Inter, le scelte di Inzaghi

Buone notizie per Simone Inzaghi, che per la trasferta di Empoli recupera Vidal e Correa, entrambi però destinati alla panchina. Nel 3-5-2 nerazzurro possibile turno di riposo per Dzeko, con Sanchez chiamato ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo si candida per un posto tra i titolari Vecino, che potrebbe far rifiatare Calhanoglu completando il reparto con gli inamovibili Barella e Brozovic. Sulle corsie esterne Darmian, preferito ad un Dumfries protagonista in negativo nella gara contro la Juventus, e Dimarco, in vantaggio su Perisic. In difesa turno di riposo per De Vrij, con Ranocchia pronto a prendere il suo posto. Insieme all'ex Bari Skriniar e Bastoni, in porta Handanovic.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Empoli-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.