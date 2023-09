Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ripartire dopo il mezzo passo falso con il Bologna. Questo l'obiettivo della Juventus, che domenica 3 settembre, alle 20.45, affronterà allo stadio Castellani l'Empoli nella gara valevole per la terza giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri, attualmente a quota 4 punti in classifica, andranno a caccia dell'intera posta in palio per rimanere attaccati al gruppo di testa. I toscani, reduci dai ko con Monza e Verona, cercheranno invece di raccogliere i primi punti della loro stagione.

Empoli-Juventus, le scelte di Zanetti

Zanetti, per la gara contro la Juventus, si affiderà al 4-2-3-1, con Cancellieri, Baldanzi e Cambiaghi ad agire alle spalle dell'unica punta Caputo. In mezzo al campo Grassi al fianco di Marin, mentre in difesa, dove la coppia centrale sarà formata da Ismajli e Luperto, sono aperti i ballottaggi tra Ebuehi e Bereszynski a destra e tra Cacace e Pezzella a sinistra. In porta Perisan.

Empoli-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, confermerà il 3-5-2 visto nelle prime due uscite, con il tandem offensivo ancora composto da Chiesa e Vlahovic, con Milik e Kean pronti a subentrare a gara in corso. A centrocampo Fagioli favorito su Miretti per affiancare Locatelli e l'inamovibile Rabiot, con Weah e Cambiaso sulle corsie esterne. In difesa il ballottaggio tra Alex Sandro e Gatti dovrebbe essere vinto nuovamente dal brasiliano, pronto a completare il reparto con i connazionali Danilo e Bremer. In porta Szczesny.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Empoli-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Empoli-Juventus, in programma domenica 3 settembre alle 20.45 allo stadio Castellani e valevole per la terza giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Summer (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.