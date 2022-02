Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una striscia di tre pareggi consecutivi (due in campionato contro Atalanta e Torino ed uno in Champions League contro il Villarreal) che hanno affievolito l'entusiasmo per la ricca campagna acquisti di gennaio. La Juventus, malgrado gli innesti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, sta ancora stentando a dare una vera e propria svolta alla stagione, con risultati che rimangono al di sotto delle ambizioni del club. Ecco perché i bianconeri, nella gara di Empoli in programma sabato 26 febbraio alle 18 e valevole per la 27esima giornata di Serie A, non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono difendere il quarto posto in classifica.

Di fronte, tuttavia, ci sarà un avversario che non potrà regalare niente: i toscani, infatti, non trovano i tre punti da ben nove gare e, malgrado il vantaggio ancora rassicurante sulla zona retrocessione (+9 dalla terzultima), non possono sbagliare per non correre il rischio di essere risucchiati nelle sabbie mobili nel finale di stagione.

Empoli-Juventus, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, per la partita contro la Juventus, dovrà fare a meno di Baldanzi ed Ekong, oltre che di Haas e Marchizza, per i quali la stagione è già finita. Modulo di partenza sarà il consueto 4-3-1-2, con Bajrami chiamato ad agire alle spalle del tandem d'attacco composto da Pinamonti ed uno tra Henderson (favorito) e Cutrone. Linea di centrocampo formata da Zurkowski, Asllani e Bandinelli, mentre in difesa ci sarà spazio per Stojanovic, Romagnoli, Tonelli e Parisi. Tra i pali Vicario.

Empoli-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: oltre a Chiesa, per il quale la stagione è già finita, mancheranno infatti Dybala, McKennie, Alex Sandro, Rugani e Kaio Jorge. Il modulo iniziale sarà il 4-3-3, con Vlahovic (ma attenzione alla candidatura di Kean) al centro dell'attacco sostenuto ai suoi lati da Cuadrado e Morata. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con Zakaria e Rabiot mezzali, mentre in difesa ballottaggio a sinistra tra De Sciglio e Pellegrini per completare il reparto con Bonucci, De Ligt e Danilo. In porta Szczesny.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Henderson, Pinamonti. All. Andreazzoli

Juventus(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Empoli-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Empoli-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Marco Parolo.