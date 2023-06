Empoli-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo un maggio concluso senza sconfitte (vittorie con Bologna, Salernitana e Juventus ed i pareggi contro Sampdoria e Verona), l’Empoli già abbondantemente al sicuro chiude la stagione ospitando una Lazio già sicura della Champions, ma a caccia di una vittoria che le permetterebbe di terminare il campionato al secondo posto, insidiato dall’Inter che insegue a -2. Nel bilancio dei confronti diretti, lo storico recente sorride ai biancocelesti, che sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite vincendone sei di fila e pareggiando le ultime due. Per la squadra di Sarri, c’è anche la rincorsa a due...medaglie d’argento nel libro dei record del club: salendo da 71 a 74 punti, la Lazio registrerebbe il proprio secondo miglior risultato in una stagione di Serie A, dopo i 78 conquistati nel torneo di tre anni fa, 34 dei quali arriverebbero quindi dagli incontri in trasferta, meno solamente del campionato 2017/2018 quando furono 40.

Empoli-Lazio, le scelte di Zanetti

Per l’ultimo impegno stagionale, il tecnico dei toscani può nuovamente contare su Parisi e Bandinelli che hanno scontato le rispettive squalifiche. Il primo ritroverà la maglia da titolare sul versante sinistro della difesa davanti a Vicario, che contemplerà anche Stojanovic sulla fascia opposta e la coppia centrale formata da Ismajli e Luperto. Il secondo troverà la sua abituale collocazione in mediana, con Grassi ed Akpa Akpro (con Haas a partire dalla panchina). Più dubbi da centrocampo in su: come trequartista il ballottaggio è tra Fazzini ed Henderson, col primo favorito, mentre la scelta per il partner d’attacco di Cambiaghi è legata alle condizioni di Caputo. L’attaccante pugliese sembra aver smaltito l’attacco influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida col Verona, ma in caso di nuovo forfait, il suo posto verrà preso da Piccoli.

Empoli-Lazio, le scelte di Sarri

Un dubbio per reparto nell’undici biancoceleste che scenderà in campo al “Castellani”. Nella retroguardia che schermerà Provedel non ci sarà Marusic e Pellegrini proverà a scalzare la coppia Lazzari-Hysaj favorita per partire dal 1’, mentre al centro si posizioneranno Casale e Romagnoli le cui condizioni non destano preoccupazioni. A centrocampo potrebbe trovare spazio, anche per un minutaggio ridotto, un Danilo Cataldi tornato parzialmente in gruppo dopo i problemi al polpaccio: in cabina di regia si dovrebbe comunque accomodare Vecino, con ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente con capitan Immobile al centro, Felipe Anderson nuovamente titolare e Pedro che potrebbe vincere il ballottaggio con Zaccagni e venire così schierato da titolare.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli, Fazzini, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Empoli-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Lazio, in programma sabato 3 giugno alle ore 21 allo Stadio “Carlo Castellani”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.