Dove vedere Empoli-Milan in tv e streaming: le probabili formazioni

Dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 7 gennaio, alle 12.30, farà visita all'Empoli nella gara valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri, al momento terzi in classifica a -9 dall'Inter capolista, andranno alla ricerca dei tre punti per blindare la propria posizione Champions. Complicata, invece, la situazione dei toscani, costretti a navigare in piena zona retrocessione e senza vittorie sei gare.

Empoli-Milan, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, per la partita contro il Milan, si affiderà al 4-3-1-2, con Baldanzi (favorito su Maldini) ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Cambiaghi e Caputo (iniziale panchina per Cancellieri). A centrocampo ballottaggio Grassi-Ranocchia per completare il reparto con Marin e Maleh, in difesa Ismajli e Walukiewicz a comporre la coppia centrale con Ebuehi e Luperto sulle corsie esterne. Tra i pali Caprile.

Empoli-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Giroud preferito a Jovic per guidare l'attacco. Alle spalle del francese il terzetto formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, mentre in mezzo al campo, dove mancherà Bennacer, impegnato in Coppa d'Africa, si contendono una maglia Musah e Adli per affiancare Reijnders. Al centro della difesa, al fianco di Kjaer, potrebbe subito trovare spazio Gabbia, appena rientrato dal prestito dal Villarreal: l'alternativa è Hernandez, con l'inserimento a sinistra di Florenzi.

Empoli-Milan, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Empoli-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Milan, in programam domenica 7 gennaio alle 12.30 allo stadio Castellani e valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.