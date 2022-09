Empoli, emergenza difesa in vista del Milan

La sfida contro il Milan per l'Empoli sarebbe già stata complicata di suo. I rossoneri arrivano al Castellani da campioni in carica e con una gran voglia di riscatto dopo la sconfitta interna con il Napoli. Oltre alle evidenti difficoltà nell'affronare un avversario di questo genenre, Zanetti deve anche confrontarsi con l'emergenza difesa.

Empoli-Milan: difesa dimezzata per Zanetti

All'appello nei toscani mancherà il lungodegente Tonelli, fuori almeno per altri due mesi, e l'altro titolare Ardian Ismajili. Il centrale albanese, sette presenze tutte dall'inizio in questo campionato, è stato infatti vittima di un infortunio durante l'ultima sfida della sua Albania. Un problema muscolare la cui entità andrà valutata oggi dopo gli esami clinici del caso, ma le sensazioni non sono per nulla positive. L'assenza contro il Milan è certa ma potrebbe non essere l'unica gara che il giocatore dovrà saltare.

A questo punto Zanetti punterà ancora su Luperto, diventato titolare da quando Tonelli si è fatto male, e poi dovrà scegliere tra De Winter e Walukiewicz. Il primo è uno dei prodotti più interessanti nel settore giovanile della Juventus con cui ha giocato con l'Under 23, ha gran fisico e conta due presenze in campionato e sembra favorito soprattutto perché il suo rivale nella corsa ad una maglia non è ancora al top della condizione.

La difesa non sarà l'unico problema per l'Empoli, difficile anche il recupero di Baldanzi e così a centrocampo dovrebbero giocare Marin, Bandinelli e Haas alle spalle di Pjaca, Lammers e Satriano. A loro tre il compito di fare male ai rossoneri e cercare il colpaccio per staccare ancora la zona retrocessione ad oggi lontana tre punti.