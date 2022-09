Empoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Napoli e tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 1 ottobre, alle 20.45, farà visita all'Empoli nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. Un match sulla carta agevole per i rossoneri, che dovranno però prestare attenzione ai toscani, reduci dall'affermazione (la prima del loro torneo) per 1-0 sul Bologna. Ma il Diavolo, per non perdere contatto dalla vetta della classifica, oggi occupata dalla coppia Napoli-Atalanta e distante tre punti, ha bisogno dell'intera posta in palio.

Empoli-Milan, le scelte di Zanetti

Zanetti, per la sfida contro il Milan, dovrà fare a meno di Ismajli, messo ko da un problema alla coscia sinistra accusato durante la partita della sua Albania contro l'Islanda. In difesa, quindi, verso una maglia da titolare De Winter, che comporrà la coppia centrale con Luperto. I terzini saranno Stojanovic a destra e Parisi a sinistra, mentre a centrocampo spazio per Haas, Marin e Bandinelli. In attacco conferma in vista per la coppia formata da Lammers e Satriano, con Pjaca ad agire alle loro spalle. In porta Vicario.

Empoli-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, sarà privo di Maignan, Hernandez e Origi, mentre potrebbe recuperare per la panchina Rebic. Il modulo di riferimento sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud supportato in attacco da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), De Ketelaere e Leao, al rientro dalla squalifica. In mezzo al campo certo del posto il recuperato Tonali, mentre l'altra maglia sarà contesa da Bennacer e Pobega. In difesa possibile chance sulla sinistra per Ballo-Touré, con Calabria dall'altra parte e la coppia Tomori-Kalulu al centro. In porta toccherà a Tatarusanu.

Empoli-Milan, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Empoli-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Empoli-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.