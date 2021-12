Empoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ripartire dopo un ko, quello con il Napoli, accompagnato da mille polemiche. Il Milan, raggiunto al secondo posto della classifica proprio dagli azzurri e a -4 dall'Inter capolista, farà visita mercoledì 22 dicembre alle 20.45 all'Empoli nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. I rossoneri stanno attraversando un periodo tutt'altro che brillante, con appena due vittorie (quelle contro Genoa e Salernitana) negli ultimi sette incontri. I toscani, al contrario, stanno vivendo un momento felice e sono reduci da ben cinque risultati utili consecutivi, che li hanno portati a sognare addirittura un posto in zona Europa League.

Empoli-Milan, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, per la gara contro il Milan, si affiderà al 4-3-1-2, con Bajrami pronto a tornare dal primo minuto alle spalle del tandem offensivo composto da Cutrone e Pinamonti. A centrocampo certi del posto Ricci e Zurkowski, con l'altra maglia contesa da Henderson e Bandinelli. Ballottaggio anche al centro della difesa, dove Viti insidia Luperto per affiancare Romagnoli. I terzini saranno Stojanovic a destra e Parisi a sinistra, in porta Vicario.

Empoli-Milan, le scelte di Pioli

In casa rossonera ancora out Rebic, Leao, Calabria, Pellegri e Kjaer, per il quale la stagione è probabilmente già finita, mentre recupera Hernandez, che riprenderà il suo posto sulla corsia mancina di difesa. Dall'altra parte ci sarà Florenzi, con la coppia centrale formata da Tomori e Romagnoli. In mezzo al campo cabina di regia affidata a Tonali, con Kessie in vantaggio su Bennacer per affiancare l'ex Brescia. In attacco Ibrahimovic, sostenuto alle sue spalle da Diaz, Saelemaekers e Messias, al momento in vantaggio su Krunic. In porta Maignan.

Empoli-Milan, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Empoli-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Empoli-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.