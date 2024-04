Empoli-Napoli dove vederla e le probabili formazioni

L'Empoli a caccia di punti salvezza, il Napoli per cercare di approfittare dell'aumento dei posti utili per risalire sul treno che porta in Europa. Nicola, dopo la sconfitta con il Lecce è tornato ad un solo punto dalla zona retrocessione e vuole l'impresa per allontanarsi dalle parti pericolose della graduatoria. Calzona dal canto suo non può lasciare nulla per strada visto che è appaiato alla Lazio al settimo posto ma è ancora molto distante da Atalanta e Roma.

Empoli-Napoli, le scelte di Nicola

Nicola dovrebbe lanciare dal primo minuto Niang con alle spalle Cambiaghi e Zurkowski nel 3-4-2-1. Senza Ebuhei infortunati e con Ismajili in dubbio, in difesa dovrebbe scalare Bereszynski, dubbio invece in mezzo al campo tra Maleh e Bastoni che si giocano l'ultima maglia disponibile nel cuore della mediana toscana.

Empoli-Napoli, le scelte di Calzona

Buone notizie per Calzona che recupera Kvartaskhelia e Juan Jesus entrambi titolari dopo due giorni di allenamento in gruppo. Difesa da inventare però perché Rrahmani e Mario Rui sono squalificati e Olivera è infortunato, a sinistra spazio a Mazzocchi con Ostigard centrale. Non cambia il centrocampo dove Zielinski si è ripreso i galloni da titolare.

Empoli-Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida del Castellani sarà trasmessa solamente su DAZN sulla app e sul sito ufficiale. Per gli abbonati sarà quindi possibile vedere la sfida in diretta streaming su tutti i dispositivi abilitati, dalle console agli smartphone, passando per Smart Tv e tablet.

Empoli-Napoli, probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1) Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Pezzella, Maleh, Marin, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi, Niang

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kavartslhelia