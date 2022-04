Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il pari al novantesimo di El Sharaawy ha forse chiuso nel cassetto i sogni Scudetto del Napoli che contro l’Empoli dovrà vincere e sperare nello scivolone di Inter e Milan per provare a tornare in corsa. Dopo le due sfortunate partite casalinghe gli azzurri tornano a giocare in trasferta dove hanno il miglior rendimento del campionato, un punto di forza di cui approfittare per tornare al successo. Delicato invece il momento dell’Empoli che non vince da dicembre anche se l’ottima prima parte di campionato ha garantito la salvezza alla squadra di Andreazzoli.

Empoli-Napoli: le scelte di Andreazzoli

Pochi dubbi nell’undici dell’Empoli che sceglie ancora il 4-3-2-1 con Vicario in porta e la difesa a quattro formata da Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. In mediana occhi puntati su Asllani che è già entrato nel mirino di tante big della Serie A per il prossimo mercato. Suoi scudieri saranno Zurkowski e Bandinelli. In attacco dietro al centravanti Pinamonti giocheranno Di Francesco e Bajrami, altro uomo mercato conteso da tante squadre in Italia.

Empoli-Napoli: le scelte di Spalletti

Spalletti si avvicina alla gara con alcune importanti defezioni. Non recupera Di Lorenzo e nemmeno Lobotka sarà della gara, insieme a loro ko anche Elmas che si è fermato nell’ultima parte di settimana. Scelte quindi quasi fatte con Meret che giocherà dal primo minuto protetto dalla copia Juan Jesus e Rrhamani visto che Koulibaly è squalificato. Sugli esterni agiranno il giovane Zanoli e Mario Rui. Cambi anche in mediana dove troverà posto Demme affiancato da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Insigne, Osimhen e Lozano in vantaggio su Politano.

Napoli-Empoli: probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1) Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandineli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Napoli (4-3-3) Meret, Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

Dove vedere Empoli-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di domenica alle 15 sarà trasmessa solamente da DAZN che detiene i diritti in esclusiva. La piattaforma renderà disponibili le immagini ai suoi abbonati tramite App, su tutti i dispositivi abilitati, e dal sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.