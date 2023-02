Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Il super Napoli di Spalletti sfida l'Empoli sabato alle 18 per continuare a correre verso lo Scudetto, la distanza dall'Inter è di 15 punti, tanti probabilmente troppi per considerare la lotta al Tricolore ancora aperta. Il tecnico però vuole tenere tutti sulla corda anche per continuare il percorso in Champions League, in discesa dopo il successo con l'Eintrach Francoforte 2-0 in Germania.

A provare a mettere i bastoni tra le ruote del Napoli ci proverà questa volta l'Empoli che al Castellani vuole incrementare i suoi 28 punti che gli garantiscono undici punti di vantaggio sul terzultimo posto. Zanetti sogna un altro colpaccio dopo aver battuto l'Inter a San Siro.

Empoli-Napoli, le scelte di Zanetti

I toscani arrivano alla sfida con tante defezioni importanti, in mediana non ci saranno gli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli ma il vero problema sarà sostitiuire Cambiaghi, l'attaccante più in forma dei toscani. Al suo posto spazio a Satriano insieme a Caputo. In difesa c'è Luperto, di proprietà proprio del Napoli, insieme a Ismajli, a sinistra l'oggetto del desiderio di tanti club di prima fascia, Parisi.

Empoli-Napoli: le scelte di Spalletti

Turnover mirato per Spalletti che farà riposare alcune delle pedine impegnate in Champions League ma non tutte. All'appello manca solo Raspadori, infortunato e out un mese, in attacca ballottaggio Osimhen-Simeone con il secondo favorito, niente stop anche per Kvaratskhelia, mentre a destra ci sarà Politano e non Lozano. A centrocampo Elmas trova spazio al posto di Zielinski e Ndombele potrebbe scalzare Anguissa. In difesa torna Mario Rui a centrocampo.

Empoli-Napoli, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. All. Zanetti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Empoli-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Empoli di sabato alle 18 sarà trasmessa in esclusiva in streaming su DAZN sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare della Serie A. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini e di Dario Marcolin.