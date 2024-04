Napoli, verso l'Empoli: Calzona senza quattro giocatori

Vietato sbagliare per il Napoli che sabato alle 18 fa visita all'Empoli. Calzona è ottavo con gli stessi punti della Lazio e a meno sei dalla Roma, quinta, posizione che dovrebbe garantire l'accesso alla prossima Champions League. Per credere nella rimonta in campani devono vincere e sperare nei passi falsi della squadra di De Rossi che tra l'altro deve ancora recuperare gli ultimi venti minuti del match con l'Udinese.

Empoli-Napoli, le ultime notizie sulla sfida

Da Castelvolturno arrivano due ottime notizie per Calzona che ha pienamente recuperato Juan Jesus e Kvartskhelia, i due hanno svolto l'allenamento con il gruppo e saranno del match. Molto probabile la loro presenza dall'inizio con il brasiliano che giocherà insieme a Ostigard, una coppia centrale diversa dal solito perché Rrhamani è squalificato.

Problema terzino sinistro per il Napoli che non potrà contare su Olivera infortunato, al pari di Contini, e di Mario Rui, espulso nell'ultima gara e anche lui squalificato dal giudice sportivo per il match con l'Empoli. Probabile che venga adattato Mazzocchi da quel lato del campo con Di Lorenzo a destra a chiudere la linea davanti a Meret. Per il resto dentro tutti i titolarissimi per cercare di dare inizio alla rimonta.