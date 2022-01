Empoli - Roma 2-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Empoli

Tredici minuti travolgenti della Roma al Castellani di Empoli: una frazione di primo tempo che basta a Mourinho per sbancare il campo dei toscani e chiudere il match, nonostante il finale orgoglioso dei padroni di casa.

L'Empoli regala un tempo agli avversari, commettendo nuovamente un errore che questa domenica è costato caro alla formazione di Andreazzoli. Dopo i primi venti minuti giocati con equilibrio infatti, gli azzurri staccano completamente la spina, e nel giro di 13 minuti, subiscono quattro reti che di fatto chiudono la gara all'intervallo. Da salvare solo l'orgoglio dimostrato nella ripresa da parte dei toscani, che rendono meno pesante il passivo, grazie alle reti di Pinamonti e Bajrami, gli unici a salvarsi in una serata storta, insieme a Bandinelli. La pausa forse farà bene alla squadra di Andreazzoli, con la società che dovrà necessariamente intervenire sul mercato, soprattutto nel reparto difensivo, per non buttare al vento una grande prima parte di stagione.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza (42′ Viti); Zurkowski, Ricci, Bandinelli (81′ Benassi); Bajrami, Henderson (81′ Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Asllani, Fazzini, La Mantia, Pezzola, Rizza, Romagnoli. Allenatore: Andreazzoli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Maitland-Niles (59′ Vina); Zaniolo (79′ Afena), Mkhitaryan (75′ Veretout); Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, El Shaarawy, Keramitsis, Kumbulla, Perez, Shomurodov, Zalewski. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Fabbri.

RETI: 24′ Abraham, 33′ Abraham, 35′ Oliveira, 37′ Zaniolo, 55′ Pinamonti, 72′ Bajrami.

AMMONITI: Mancini, Tonelli, Benassi.

Empoli - Roma 2-4 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Empoli - Roma 2-4 giocata domenica 23 gennaio sono disponibili su Sky Sport