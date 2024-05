Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Empoli obbligato a vincere contro una Roma già certa del piazzamento finale ed in attesa di capire se il sesto posto spalancherà le porte alla prossima Champions. Scontro essenziale nell’economia della corsa salvezza per i padroni di casa, attualmente terzultimi ad un’incollatura dall’Udinese e due dal Frosinone, che puntano sull’effetto Computer Gross Arena (sette punti nelle ultime tre gare casalinghe, per quest’ultimo impegno atteso il sold out) per evitare di fare compagnia alle già retrocesse Sassuolo e Salernitana. Molto meno cruciale la gara stagionale conclusiva per i giallorossi, che con l’1-0 al Genoa hanno concluso – per il terzo anno di fila – in sesta posizione (ed attendono buone notizie dagli altri campi: l’eventuale sorpasso dell’Atalanta al Bologna (gli orobici hanno un ritardo di due lunghezze dai felsinei, ma ospitano il Torino e devono anche recuperare l’incontro con la Fiorentina il 2 giugno) non farebbe scattare il sesto slot italiano per la Champions, che i nerazzurri hanno già in cassaforte dopo la vittoria in Europa League.

I toscani, che potrebbero per la prima volta nella loro storia tagliare il traguardo salvezza in tre stagioni consecutive, sono chiamati ad invertire un trend particolarmente negativo contro la Roma: in Serie A sono stati infatti sconfitti 23 volte in 31 incroci, perdendo le ultime otto sfide (tra cui il fragoroso 0-7 all’andata), e la vittoria più recente in casa risale addirittura a febbraio 2007 (1-0 con gol di Pozzi, da allora al “Castellani” cinque k.o. e due pari). La chiave del match sarà rappresentata in primis dalla capacità realizzativa: appena 27 le reti siglate in campionato dall’Empoli, nei primi dieci campionati europei quest’anno solo il Cadice con 25 ed il Clermont con 26 hanno fatto peggio.

Empoli-Roma, le scelte di Nicola

Oltre ad Ebuhei, i padroni di casa saranno privi dello squalificato Grassi e di Cerri, fermato da un problema alla coscia destra. L’impressione è che venga data fiducia in avanti alla coppia Cambiaghi-Niang, con il sacrificio di Caputo e Cancellieri. A centrocampo, candidati Maleh e Marin insieme a Bastoni, al quale però potrebbe preferito Pezzella altrimenti destinato a correre sulla corsia sinistra spingendo Fazzini in panchina, con Gyasi a muoversi sul binario opposto. Davanti a Caprile tra i pali, sicuri Luperto ed Ismajli, più Bereszynski favorito sul rientrante Walukiewicz.

Empoli-Roma, le scelte di De Rossi

In Toscana mancheranno sicuramente Paredes e Lukaku, entrambi appiedati dal giudice sportivo. In avanti il dubbio è legato alle condizioni di Dybala, rientrato in gruppo ma non al meglio: possibile pertanto che siano Baldanzi ed El Shaarawy a partire dal 1’ per supportare Abraham, il quale staffetterà con Azmoun in corso d’opera. A centrocampo sarà Bove ad affiancare Pellegrini e Cristante (meno probabile il ricorso ad Aouar), mentre in difesa le imperfette condizioni di Spinazzola (alle prese con un fastidio al flessore) potrebbero lasciare spazio ad Angeliño. La retroguardia si dovrebbe completare con uno tra Kristensen e Celik a destra e la coppia centrale formata da Mancini e Ndicka. Tra i pali Svilar, ma possibile passerella per Rui Patricio, al passo di addio.

Empoli-Roma, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Caprile, Bereszyński, Ismajli, Luperto, Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella, Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Roma (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño, Pellegrini, Cristante, Bove, El Shaarawy, Baldanzi, Abraham. All. De Rossi

Empoli-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Roma, in programma domenica 26 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.