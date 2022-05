Empoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al “Castellani” scendono in campo le formazioni con le difese più perforate del torneo (oltre 140 reti incassate in due) ma che potrebbero comunque festeggiare insieme la permanenza nella massima serie. L’Empoli lo ha già fatto, grazie ai 37 punti accumulati che la mettono al ripario da sgradite sorprese, la Salernitana potrebbe tagliare il traguardo proprio in Toscana, persino in caso di sconfitta – quattro i punti di vantaggio dal terzultimo posto - qualora dai campi che vedono impegnate Genoa e Cagliari arrivassero buone notizie. I campani, sulla scia di una serie positiva (quattro vittorie e due pareggi) che non ha precedenti nelle passate stagioni disputate in serie A, puntano al bersaglio grosso, anche sulla spinta dell’unico confronto diretto a Empoli nella storia del massimo campionato, che ha visto i granata imporsi 3-2 nel febbraio 1999. La salvezza sarebbe così il coronamento di una incredibile rimonta compiuta con Davide Nicola in panchina: dal 15 febbraio, 17 punti in tredici uscite, ruolino di marcia analogo alle formazioni che ultimamente stazionano a metà classifica. Ed ad accompagnare la Salernitana nell’impresa non mancherà il pubblico: sono almeno seimila i tifosi campani attesi al “Castellani”.

Empoli- Salernitana, le scelte di Andreazzoli

Nell’ultima gara casalinga della stagione, il tecnico degli azzurri potrebbe ritoccare il pacchetto arretrato ed il fronte offensivo. Tra i pali ci sarà Vicario, difesa a quattro con Stojanovic a riprendere il suo posto a destra dopo la squalifica, Parisi a sinistra (in vantaggio su Cacace) e Viti che potrebbe far rifiatare Romagnoli e far coppia al centro con Luperto. Nessuna novità a centrocampo, con la linea mediana formata da Zurkowski, Bandinelli ed Asllani. Più incertezza in avanti: prende forma l’idea del tandem Pinamonti-Cutrone con Bajrami trequartista, con la variante dell’utilizzo di Henderson – o Verre – tra le linee e la rinuncia ad una punta. Da verificare invece, le condizioni di Di Francesco, che dopo essere uscito malconcio dalla sfida di Milano – sostituito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo a seguito di un contrasto con Skriniar – sembra comunque recuperato.

Empoli- Salernitana, le scelte di Nicola

Solo alcuni ritocchi all’undici iniziale per l’allenatore della formazione granata, in primis a centrocampo con la squalifica di Bohinen che lascerà spazio a Kastanos: nel cuore della linea mediana conferme per Lassana Coulibaly e Ederson, a tutta fascia Mazzocchi – sul versante destro – mentre a sinistra Ruggeri deve guardarsi dalla concorrenza di Zortea e Obi. Djuric inamovibile in avanti, con Bonazzoli a sgomitare con Verdi per l’altro posto nel tandem d’attacco. In difesa, a protezione di Sepe, ci sarà il terzetto composta da Gyomber, Radovanovic e Fazio. Assente Ribery – appiedato dal giudice sportivo – pronto Perotti come opzione fruibile a gara in corso.

Empoli- Salernitana, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Bajrami, Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, L. Coulibaly, Kastanos, Ederson, Zortea, Verdi, Djuric. All. Nicola

Empoli- Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.