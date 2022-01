Empoli - Sassuolo 1-5: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Castellani continua a rivelarsi un luogo infelice per l'Empoli, che incassa la sua ottava sconfitta in casa, su 21 partite giocate. Una gara dove la formazione di Andreazzoli non ha dimostrato la solita identità fatta di gioco offensivo e e ritmi alti. E' così che quindi la vittoria va meritatamente al Sassuolo dell'ex Dionisi, che si prende la sua rivincita con gli interessi, vincendo con un risultato pesante, condizionato fortemente dall'espulsione di Viti al 60' per doppia ammonizione. Con questo risultato l'Empoli rimane a 28 punti, in vista della prossima sfida in casa del Venezia, partita dove gli azzurri dovranno necessariamente vincere per tenere lontano un avversario diretto per la salvezza.

MARCATORI: 12′ rig. Berardi, 24′ e 71′ Raspadori, 67′ e 92′ Scamacca (S); 16′ Henderson (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza (46′ Tonelli); Zurkowski, Stulac (46′ Ricci), Henderson; Bajrami (64′ Fiamozzi); Di Francesco (30′ Cutrone), Pinamonti (77′ Asllani). Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (76′ Ayhan), Ferrari, Rogerio (76′ Muldur); Harroui (61′ Frattesi), Maxime Lopez; Berardi (89′ Ruan), Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (61′ Scamacca). Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo

NOTE: AMMONITI: Berardi, Kyriakopoulos, Lopez (S); Viti (E). ESPULSI: Viti (E) al 60′ per doppi ammonizione.

Empoli - Sassuolo 1-5: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Empoli - Sassuolo 1-5 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport