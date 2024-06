In casa Empoli è in arrivo il primo colpo dell'era Gemmi. In attesa dell'annuncio ufficiale per Roberto D'Aversa, la società si sta già muovendo sul mercato, in quanto molti prestiti non saranno rinnovati e quindi ci sarà da ricostruire la squadra. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è fatta per l'arrivo in azzurro di Sebastiano Esposito. L'attaccante dell'Inter, che nell'ultima...