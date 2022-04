Empoli - Spezia 0-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Non bastano ottomila tifosi sugli spalti del Castellani per battere lo Spezia: l'Empoli non va oltre lo 0 a 0 contro la squadra di Motta, ma entrambe fannp un piccolo passo verso la salvezza.

Torna Bajrami dal primo minuto e Asllani in regia; Spezia quasi a specchio con Manaj unico riferimento avanzato. La prima occasione è spezzina, con un destro da fuori di Maggiore che esce di un soffio a lato. La gara resta a lungo bloccata, lo Spezia torna a farsi vedere con un colpo di testa di Kiwior che esce fuori ma la migliore occasione è azzurro: Bandinelli sfonda a sinistra, palla dentro Pinamonti che calcia, risponde Provedel di piede. Prima dell’intervallo ancora Spezia pericoloso, con Manaj che se ne va sulla sinistra, palla al centro, tocca Parisi, sul secondo palo c’è Amian che mette ancora dentro ma libera Bandinelli. Il primo tempo finisce qui, con le squadre a riposo sullo 0-0.

Si riparte senza novità e con le due squadre a caccia del gol. Andreazzoli inserisce Benassi e La Mantia per Di Francesco e Zurkowski. Lo Spezia ci prova con Agudelo, sinistro che trova attento Vicario, risponde l’Empoli con La Mantia che calcia di prima su cross di Bajrami ma Provedel devia in corner e poco dopo si vede murare da Erlic. Nel finale dentro Henderson e Ismajli per Bandinelli e Romagnoli da una parte; Nzola, Kovalenko e poi Ferrer per Manaj, Gyasi e Reca dall’altra. Al minuto 87 grande occasione Spezia, con Verde che calcia, respinge Vicario poi salva la difesa azzurra; due minuti più tardi con Benassi che calcia da dentro l’area ma trova la deviazione volante di Provedel. Prima del fischio finale Henderson manda sull’esterno della rete con Ayroldi, che dopo quattro di recupero, dice che può bastare; al Castellani Empoli-Spezia si chiude 0-0.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (78’ Ismajli), Viti, Parisi; Zurkowski (56’ La Mantia), Asllani, Bandinelli (78’ Henderson); Bajrami; Di Francesco (56’ Benassi), Pinamonti. All. Andreazzoli

A disposizione: Ujkani, Furlan; Stulac, Verre, Cutrone, Fiamozzi, Cacace, Pezzola

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (90’ Ferrer); Kiwior, Maggiore; Gyasi (83’ Kovalenko), Agudelo (67’ Verde), Bastoni; Manaj (83’ Nzola). All. Thiago Motta

A disposizione: Zoet, Zovko; Sala, Hristov, Colley, Antiste, Nguiamba, Bertola

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Scarpa-De Meo; Camplone; Orsato/Mondin

AMMONITI: Di Francesco, Zurkowski, Gyasi, Amian.

Empoli - Spezia 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Empoli - Spezia 0-0 giocata sabato 9 aprile sono disponibili su Sky Sport