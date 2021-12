Empoli - Udinese 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Non sappiamo dove questo Empoli possa arrivare, ma sta di fatto che una squadra neopromossa che dopo sedici giornate si ritrova con 23 punti (a meno quattro dalla zona Europa), è di fatto un risultato eccezionale. Anche contro l'Udinese la squadra di Andreazzoli dimostra una mentalità da grande squadra, rimontando lo svantaggio del primo tempo derivato dal gol di Deuolofeu, con una grande prestazione nel secondo, fatta di intensità, di bel gioco e soprattutto di gioco offensivo. Grazie ad un Bajrami in forma strepitosa, i toscani pareggiano prima con Stojanovic, ribaltano con il nazionale albanese e chiudono la gara con Pinamonti. Terzo risultato utile consecutivo per la formazione azzurra, che domenica prossima andrà ad affrontare il Napoli in trasferta.

Il tabellino

MARCATORI: 22′ Deulofeu (U); 49′ Stojanovic, 59′ Bajrami, 78′ Pinamonti (E).

EMPOLI (4-3–1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti (66′ Romagnoli), Parisi; Haas (81′ Luperto), Ricci (72′ Stulac), Zurkowski (81′ Bandinelli); Bajrami (81′ Henderson); Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Mancuso, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili. All. Andreazzoli.

UDINESE (4-4-2): Silvestri, Perez (79′ Nestorosvski), De Maio, Samir (55′ Nuytinck), Udogie; Soppy (55′ Jajalo), Arslan (65′ Pussetto), Makengo, Deulofeu; Success (79′ Samardzic), Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Forestieri. All. Gotti.

ARBITRO: Paterna.

NOTE: AMMONITI: Parisi, Zurkowski, Romagnoli, Tonelli (E); Samir, Soppy, Nestorosvski (U).

Empoli - Udinese 3-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Empoli - Udinese 3-1 giocata lunedì 6 dicembre sono disponibili su Sky Sport