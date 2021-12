Empoli-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Udinese chiamata a sfatare il tabù Toscana nella trasferta di Empoli. I friulani hanno perso infatti le ultime sette trasferte in terra toscana, con l’ultima affermazione che risale a gennaio del 2015, ma è soprattutto l’andamento “esterno” a costituire un problema per i bianconeri, visto che sono appena tre i punti ottenuti nelle ultime sei uscite lontano dal pubblico di casa. Problema diametralmente opposto per l’Empoli, che tra le pareti domestiche ha la peggior difesa del campionato (ben diciannove reti subite) ed ha una media punti da zona retrocessione (cinque sconfitte, meglio solo della Salernitana), compensata però da una vocazione esterna spiccata, in linea col rendimento di chi lotta per un posto in Europa. Per i padroni di casa, arriva anche l’opportunità di vincere due gare consecutive in stagione, cosa finora mai capitata.

Empoli-Udinese , le scelte di Andreazzoli

Possibili cambiamenti nell’undici toscano, con Tonelli e Luperto favoriti come coppia centrale difensiva e Romagnoli in panchina, Stojanovic a destra e la volata Parisi-Marchizza sull’out sinistro. Sulla linea mediana dovrebbe arretrare Henderson, insieme a Ricci e Hass e Zurkowski-Bandinelli verso l’esclusione dall’elenco dei titolari. Tale assetto prevederebbe quindi l’utilizzo di Bajrami sulla trequarti ad innescare la coppia Pinamonti-Di Francesco (quest’ultimo favorito su Cutrone). Tra i pali Vicario.

Empoli-Udinese, le scelte di Gotti

Si allunga la lista delle defezioni: oltre a Walace e Molina squalificati ed a Pereyra (che dovrebbe tornare in campo all’inizio del prossimo anno), il tecnico dei friulani dovrà fare a meno anche di Becao, uscito malconcio dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Probabile a questo punto la conferma del 4-4-2 con Silvestri tra i pali difeso da Perez a destra, Nuytinck e Samir al centro e Udogie sulla sinistra. Sulla linea troveranno posto Arslan e Makengo (con l’opzione Jajalo, indietro nel ballottaggio) e Soppy-Deulofeu ai lati. In avanti, salgono le quotazioni di Success – in concorrenza con Pussetto per un posto dal 1’ – in tandem con l’inamovibile Beto.

Empoli-Udinese, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi, Haas, Ricci, Henderson, Bajrami, Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Udinese (4-4-2): Silvestri, Perez, Nuytinck, Samir, Udogie, Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu, Success, Beto. All. Gotti

Empoli-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Udinese sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.