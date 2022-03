Empoli - Verona 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Un altro piccolo passo verso la salvezza. Pareggiando col Verona, l'Empoli fa un altro piccolo passettino in avanti verso i fatidici 40, salendo a quota 33, mantenendosi a distanza di 11 punti dal Venezia terzultimo. Ancora una volta però in questa seconda parte di stagione, gli azzurri terminano la gara con qualche rimorso: dopo un ottimo primo tempo, terminato meritatamente in vantaggio, l'Empoli si spegne completamente nella ripresa, lasciando campo al Verona, che prima di sbagliare due volte il rigore con Simeone, raggiunge il pareggio con Cancellieri. Un aspetto sul quale Andreazzoli potrà lavorare durante la sosta, in vista della prossima importante gara, in casa della Fiorentina.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi (87' Cacace); Zurkowski (86' Henderson), Asllani, Bandinelli (81' Tonelli); Bajrami (46' La Mantia), Di Francesco (69' Stulac); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Biagini, Stulac, Verre, Henderson, Cutrone, La Mantia, Cacace, Tonelli, Luperto, Ismajli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipo'; Coppola (59' Cancellieri), Günter, Casale; Sutalo, Bessa (84' Terracciano), Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Pierobon, Flakus, Turra, Praszelik, Terracciano. Allenatore: Igor Tudor.

ARBITRO: Mercenaro di Genova, coadiuvato da Giallatini di Roma 2 e Bresmes di Bergamo.

RETI: 25' Di Francesco, 70' Cancellieri.

NOTE: ammoniti Casale, Romagnoli, Simeone, Cancellieri, Parisi.

