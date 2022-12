En-Nesyri meglio di Cristiano Ronaldo: il gol da record dell'attaccante del Marocco

Nessuno, alla vigilia del torneo, se lo sarebbe mai immaginato, eppure, il Marocco, è stato capace di scrivere la storia, entrando tra le migliori quattro Nazionali del mondo. Sì, perchè gli uomini di Regragui, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo F davanti a Croazia, Belgio e Canada, sono stati in grado di eliminare anche le quotatissime Spagna e Portogallo guadagnandosi, meritatamente, un'incredibile semifinale contro la Francia. A consegnare ai nordafricani il pass per la sfida contro i transalpini la rete di Youseff En-Nesyri, che, con il suo colpo di testa al 42' del primo tempo, ha deciso la gara con i lusitani, al termine della quale il portiere Bounou ha ceduto proprio all'attaccante il premio di miglior giocatore in campo. Un gol da record, che sa di beffa per il simbolo della nazionale portoghese, quel Cristiano Ronaldo uscito dal campo in lacrime al triplice fischio finale.

Il gol da record di En-Nesyri

En-Nesyri, per colpire di testa e battere Diogo Costa, tutt'altro che perfetto nell'occasione, è volato in cielo, staccando ad un'altezza di 2,78 metri. Un salto imperioso, che, come riporta beIN SPORTS, ha permesso all'attaccante in forza al Siviglia di superare il precedente record stabilito proprio da CR7 di 2,56 metri, fatto segnare dal portoghese con la maglia della Juventus in occasione della rete contro la Sampdoria del 18 dicembre 2019. Per En-Nesyri, cresciuto calcisticamente nell'Academié Mohammed VI e sbarcato poi in Spagna a 18 anni dove, prima di approdare al Siviglia nel gennaio 2020, ha indossato le maglie di Malaga e Leganes, un'ulteriore soddisfazione personale giunta pochi giorni dopo aver impresso a fuoco il suo nome nella storia del Marocco: con il gol segnato contro il Canada nella fase a gironi, l'attaccante era infatti già diventato il primo giocatore della nazionale nordafricana ad aver segnato in due campionati del mondo, avendo inserito il proprio nome nel tabellino marcatori anche quattro anni fa nel match contro la Spagna.