Chi è Endrick, talento sedicenne acquistato dal Real Madrid

306 minuti nella massima serie brasiliana con il Palmeiras, ed una sessantina di milioni versati nelle casse del club per aggiudicarselo. Benvenuti nel fantastico mondo di Endrick Felipe Moreira de Sousa, meglio conosciuto come Endrick, destinato a diventare la nuova stella delle Merengues, ma solo nel 2024, visto che la giovanissima promessa verdeoro ha compiuto sedici anni lo scorso luglio, e lascerà la sua nazione solo al compimento del diciottesimo. Galeotto, per modo di dire, fu il video caricato dal padre Douglas su YouTube, ad esporre la merce sul bancone della rete: immagini ritraenti alcune prodezze del figlio, che attirarono l’attenzione della dirigenza dei Verdão di San Paolo, rapidissimi nel concedergli una chance nel settore giovanile e contestualmente a garantire un lavoro al papà Douglas disoccupato.

La trafila nel vivaio del Palmeiras è all’insegna dei gol, alla fine saranno 165 in 169 presenze, ma è soprattutto in questo 2022 che Endrick, esterno offensivo mancino che coniuga velocità e dribbling alla freddezza sotto porta, completa la sua deflagrazione. Un anno iniziato con il titolo di MvP nella Copa São Paulo de Futebol Júnior, la più importante manifestazione brasiliana di calcio giovanile, vinta proprio dal Palmeiras (4-0 in finale) nel derbyssimo contro il Santos, e proseguito con la convocazione nella selezione giovanile Under 17, dove va sempre a segno nelle quattro amichevoli di aprile contro Messico, Olanda, Inghilterra ed Argentina (quest’ultima perforata dopo una cinquantina di secondi dal fischio d’inizio, anche meglio che con i messicani in cui gliene erano serviti circa 150). Il regalo per i suoi sedici anni arriva con le prime panchine, ad agosto, in prima squadra, preludio all’esordio il 7 ottobre contro il Coritiba ed alla doppietta al quarto gettone in Serie A, nel 3-1 sul campo dell’Athletico Paranaense. Gioca titolare nelle ultime tre uscite del Palmeiras prima della sosta per i mondiali in Qatar, timbra un altro gol – al Fortaleza – e le sirene europee si fanno sempre più insistenti.

Alla fine, la spunta il Real. Che, stando alle indiscrezioni, verserà nelle classe del sodalizio biancoverde una cifra complessiva nell’ordine dei 60 milioni di euro, bonus compresi, e lascerà per le prossime due stagioni il giovane attaccante nel club che lo ha lanciato, e che lo ha visto battere il record di precocità, avendo esordito in prima squadra a 16 anni, due mesi e 16 giorni. Nel candore della camiseta blanca madrilena, il verde della gioventù sembra insomma prendere il sopravvento: dopo i Vinicius Junior, Edu Camavinga e Aurélien Tchouaméni, ecco Endrick. Un modo per assicurarsi quel futuro che, a dire il vero, è già cominciato e contempla, oltre al verde, anche la tinta rosa.