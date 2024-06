Entela, ufficiale il rinnovo di Lipani

Tre colpi in entrata già piazzati e una conferma firmata oggi e non banale: "La Virtus Entella comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Iacopo Lipani. Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/2019. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 1 gol"...