Christian Eriksen, un goal da favola: entra e segna nove mesi dopo l'arresto cardiaco

287 giorni fa aveva fatto tremare tutti agli Europei per il suo arresto cardiaco. Nel match contro la Finlandia, lo scorso 12 giugno, al 42'esimo del primo tempo Christian Eriksen si accasciò al suolo facendo vivere a tutto il mondo momenti di grande apprensione. Oggi, sabato 26 marzo, è stato protagonista di un ritorno in campo da favola con la maglia della sua Danimarca.

Danimarca-Olanda: il goal di Eriksen dopo l'arresto cardiaco

L'ex centrocampista dell'Inter è entrato nella ripresa dell'amichevole che i danesi hanno giocato ad Amsterdam contro l'Olanda ed è andato subito in goal, segnando il momentaneo 3-2, nel match poi terminato 4-2 per gli orange.

Il suo goal alla Johan Cruijff Arena, un imparabile tiro all'incrocio dei pali, ha fatto davvero tutti felici, sia per il ricordo di quei terribili momenti agli Europei, sia perchè aveva esordito proprio con la maglia dell'Ajax.

Il calciatore danese è tornato a giocare nello scorso gennaio con il Brentford in Premier League. Le sue prestazioni sono state immediatamente positive e hanno convinto il suo commissario tecnico a richiamarlo in nazionale. Lui stasera ha ricambiato la fiducia nel migliore dei modi, dimostrando come, a volte, possa esserci un lieto fine.