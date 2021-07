Eriksen atteso in Italia: nuovi esami per valutare se potrà tornare a giocare

Ha rischiato la vita lo scorso 12 giugno, quando, in occasione della gara Danimarca-Finlandia, valevole per Euro 2020, è stato colto da arresto cardiaco, e adesso, Christian Eriksen, dopo essersi sottoposto ad un intervento per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo, è pronto a tornare in Italia. Il giocatore dell'Inter, come riporta Sky Sport, è infatti atteso nella prossima settimana a Milano, dove si sottoporrà ad approfonditi esami medici per indagare sulle cause che ne hanno provocato l'aritmia ed il conseguente arresto cardiaco sul terreno di gioco di Copenaghen un mese e mezzo fa. Soltanto a quel punto sarà possibile sapere se il fantasista ex Tottenham potrà coltivare qualche speranza di tornare in campo.

Eriksen, quante sono le possibilità di rivedere in campo il centrocampista dell'Inter

Ad oggi le possibilità di rivedere Eriksen calcare il prato verde sono quasi nulle, almeno per quanto riguarda il campionato italiano. I nostri protocolli, infatti, vietano ad un calciatore a cui è stato impiantato un defribrillatore di scendere in campo. Diverso il discorso per quanto riguarda i tornei stranieri, come testimonia ad esempio il caso dell'olandese Daley Blind. L'ex difensore del Manchester United, dopo alcune vertigini accusate nel 2019 durante un match di Champions League contro il Valencia, ha scoperto di soffrire di una miocardite. Il febbraio successivo gli è stato installato un defibrillatore cutaneo, con Blind che, dopo qualche mese, è tornato in campo con indosso la maglia dell'Ajax.