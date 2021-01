Inter, nuovo ruolo per Eriksen: Conte lo reinventa regista

Un derby nel quale è successo di tutto, deciso solamente in pieno recupero. Quella tra Inter e Milan, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e vinta dai nerazzurri per 2-1, è stata una partita al cardiopalma, caratterizzata dal duro scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, entrambi a segno durante il match. A decidere le sorti della sfida, però, è stata una perla di Christian Eriksen, andato a rete direttamente da calcio di punizione al minuto 97. Un gioiello che potrebbe riscrivere la storia del danese con la maglia nerazzurra.

Eriksen, Conte lo vuole regista: il danese sarà il vice-Brozovic

Eriksen, fino a pochi giorni fa, era infatti ritenuto un esubero dal club, pronto a cederlo durante questa sessione invernale di mercato. Lo splendido gol che ha deciso la gara con il Milan ha tuttavia ribadito le enormi potenzialità del giocatore, provato negli ultimi tempi da Conte nel ruolo di regista. E proprio in quella posizione il tecnico ha ricevuto dall'ex Tottenham le risposte che aspettava, tanto che è ormai pronto a prefigurare per il danese il ruolo di vice-Brozovic: quando il croato sarà out o avrà bisogno di tirare il fiato, spetterà ad Eriksen prendere per mano la manovra della formazione nerazzurra.