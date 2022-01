Eriksen: "Sono in forma, voglio il Mondiale in Qatar"

"Il mio obiettivo è giocare il Mondiale in Qatar. Voglio giocare. Questa è stata la mia mentalità da sempre. È un obiettivo, un sogno. Sono in perfetta forma. Questo era il mio obiettivo ed è ancora lontano, quindi fino ad allora giocherò a calcio e dimostrerò che sono tornato allo stesso livello". Christian Eriksen parla per la prima volta in pubblico dopo l'arresto cardiaco che l'ha colpito in campo durante gli Europei di calcio.

In un'intervista rilasciata a DR Sporten (di cui sono disponibili alcuni stralci pubblicati sui canali social dello stesso Eriksen), il fantasista ringrazia innanzitutto i tifosi per tutto l'affetto che ha ricevuto in questi mesi difficili. "È passato un po' di tempo. Spero che questo video spieghi come mi sento. Grazie per tutto l'amore", ha spiegato il fantasista. "Quando ero ricoverato mi dicevano che continuavo a ricevere fiori e mi sembrava strano che qualcuno volesse fare quel gesto perché ero morto per cinque minuti" ha detto nel corso dell'intervista. "Era incredibile che così tante persone sentissero il bisogno di scrivere o inviare dei fiori. Ha avuto un impatto su così tante persone che hanno sentito il bisogno di farlo sapere a me e alla mia famiglia. Questo mi rende davvero felice".