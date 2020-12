Inter, Eriksen verso l'addio: possibile scambio con Xhaka

È già ai titoli di coda l'avventura di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter. Il danese, arrivato a Milano in pompa magna lo scorso gennaio, non è riuscito ad entrare nelle grazie del tecnico Antonio Conte, che raramente lo ha schierato nella formazione iniziale. Una situazione divenuta insostenibile per il centrocampista, che non ha mancato di sottolineare il proprio malumore a più riprese nel corso di questi mesi.

Inter, Eriksen verso l'addio: le possibili destinazioni

Eriksen, divenuto ormai un esubero soprattutto dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalle competizioni europee, cambierà quindi con ogni probabilità maglia già durante la prossima sessione invernale di mercato. Su di lui, come raccolto dal Corriere dello Sport, hanno messo gli occhi Manchester United, Paris Saint-Germain e Arsenal, con i Gunners che potrebbero inserire nell'affare come contropartita Granit Xhaka. Lo svizzero non rientra infatti più nei piani del tecnico Arteta, pronto a lasciarlo partire a gennaio.