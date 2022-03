Haaland, c'è lo spoiler: ecco dove giocherà il prossimo anno

Insieme a Kylian Mbappé, destinato a lasciare il Paris Saint-Germain per passare al Real Madrid, è l'uomo più desiderato sul mercato. Stiamo ovviamente parlando di Erling Haaland, centravanti classe 2000 attualmente in forza al Borussia Dortmund. Il giocatore, in estate, può lasciare i tedeschi per 75 milioni di euro più bonus in virtù di una clausola presente nel suo contratto con diversi club che hanno già manifestato interesse nei suoi confronti, tra cui Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Ma a svelare quella che sarà la futura destinazione del norvegese, parlando ad Amazon nel pre-partita del match di Champions League Manchester United-Atletico Madrid, è stato il consigliere del club giallonero Matthias Sammer.

Sammer su Haaland: "Guardiola si adatterà"

Sammer, commentando il futuro di Haaland, si è infatti espresso come se fosse già andato in porto l'affare con il Manchester City: "Guardiola ed Erling approfitteranno l'uno dell'altro. Pep, con il quale ho lavorato per tre anni al Bayern Monaco, ha una certa visione di gioco, ma penso possa adattarla anche ad una prima punta come Haaland. Dovrà imparare anche lui dal giocatore. Dovranno incastrarsi, sarà interessante", ha dichiarato. Il tutto senza mai esprimersi al condizionale, come se il passaggio del centravanti ai Citizens fosse ormai cosa fatta. Se si sia trattato solamente di un lapsus o di una vera e propria anticipazione, lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. Ma, a questo punto, diventa chiaro come il Manchester City sia una delle più serie pretendenti nella corsa all'ex bomber del Salisburgo.