Arbitro non si accorge che manca il portiere, gara da rigiocare

La gara di Eccellenza, girone A, tra Forza e Coraggio e Rapallo R. 1914 Rivarolese disputata l'8 gennaio scorso e vinta dalla compagine lombarda 2-1 dovrà essere rigiocata per un errore tecnico dell'arbitro. Lo ha stabilito la Corte sportiva d'appello territoriale presso il comitato regionale Liguria in seguito al ricorso presentato dal Rapallo. Al 97' in seguito al secondo gol dei padroni di casa veniva infatti espulso il portiere della compagine ligure ma il direttore di gara, come spiegato sul comunicato del giudice sportivo: "non permetteva alla medesima, prima della ripresa del gioco la sostituzione con il calciatore di riserva, già pronto a bordo campo, riprendendo invece il gioco senza che la società Rapallo R. 1914 potesse disporre del portiere di riserva in campo, come previsto dalla Regola 3 del gioco del calcio". Per questo motivo il risultato non era stato omologato e il Rapallo aveva presentato ricorso che è stato vinto in Corte d'appello.

"Si tratta del primo caso in assoluto - ha spiegato all'Ansa l'avvocato Alessandro Sola, che ha presentato per il Rapallo il ricorso - non era mai accaduto che dopo un'espulsione del portiere nessuno venisse indicato per sostituirlo, nemmeno uno dei compagni. La gara poi è proseguita per quasi un minuto con l'arbitro che non ha concesso il cambio ma non si è accertato che vi fosse un giocatore del Rapallo in porta e in questo caso il regolamento è chiaro e ciò non è regolare".

"Abbiamo ottenuto ciò che ci spettava"

Beppe Perpignano, presidente del Rapallo accoglie là notizia e rilascia queste dichiarazioni: "Apprendo con grande soddisfazione l'accoglimento del ricorso che ci consentirà di ripetere la partita contro il "Forza e Coraggio". Per prima cosa vorrei scusarmi proprio con loro in quanto incolpevoli dell'accaduto e vincitori sul campo anche se in modo a dir poco rocambolesco . Avendo visto tutto l'incredibile accaduto dalla panchina, quel giorno grazie anche alla presenza di un osservatore arbitrale, riuscii a parlare con la terna per spiegargli subito l'errore tecnico provocato . Pur contrario l'esito del primo grado di giudizio, convinto più che mai che senza portiere non si può giocare neppure un secondo, grazie al preziosissimo e sapiente supporto del DG, avvocato Alessandro Sola, abbiamo ottenuto ciò che ci spettava da regolamento in un accoglimento credo unico nella storia del calcio. Ora è certo che accresce in noi maggiore speranza, visto il momento che stiamo attraversando, con una partita in più da giocare di arrivare alla salvezza diretta".